Aino Siebert: Valede võrgus

Suvel 2016 levitati fotot, millel on näha tumedanahalisi mehi Müncheni St. Gertrudi kiriku juures. Tundmatu autor sugereeris, et pildil urineerivad moslemid katoliku jumalakoja seina vastu. Kuigi koguduse preester selgitas, et pildil pole islamiusulised, vaid Eritreast pärinevad kristlased, kes parajasti palvetavad, oli “teadjatele” selge, et meedia püüab lugejale hämada.