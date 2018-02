Lastekaitsjate koormus tõusis reformi järel

Pärnu lastekaitseteenistuse juhataja Irene Peterson rääkis, et juba näeb ta positiivseid tulemusi infovahetuse kiirenemises. Kui enne teavitati rikkumisest alaealiste komisjoni, kust selle teabe lastekaitsjateni jõudmine pahatihti palju aega võttis, siis nüüd on üks lüli vahelt ära jäänud.

“Nüüdseks on meid teavitatud 22 alaealise õigusrikkumisest ehk abivajavast noorest. Suurem osa neist lastest on meile ennegi silma jäänud, ainult et muude probleemidega,” selgitas Peterson.