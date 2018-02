“Ega ma Lenin ole, et pean nii hästi õppima”

Helle-Mai Roosileht kinkis oma klassi lastele üleeile sõbrapäeva puhul südamekujutisega rinnamärgid ja palus neid kanda tänaseni, kui on tema viimane tööpäev.

Pärnumaa vanimal õpetajal, 60 aastat ühtejärge pedagoogiametit pidanud Helle-Mai Roosilehel on täna viimane tööpäev. Siis läheb ta pensionile. Õigupoolest on see juba teine katse teenitud puhkusele jääda. Tal polnud plaanis sel õppeaastal enam jätkata, aga Pärnu-Jaagupi põhikool vajas hädasti 3. klassi õpetajale asendajat ja nii Roosileht novembris pärast kaht kodus veedetud kuud kooli naasis.