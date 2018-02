Arnot huvitab nüüd sissekirjutuse pikkuski

Nimelt, kui õpilasi on elukohajärgsesse kooli rohkelt, arvestatakse rahvastikuregistri sissekande aega. See on linna haridusnõuniku Katrin Markii sõnade kohaselt oluline, et tagada koht neile, kes on kooliümbruses väga kaua elanud. “Kahjuks leidub sissekirjutusega manipuleerijaid. Kooli lähedal elavad vanemad on tajunud ebavõrdsust. Kuna elukohaandmetega manipuleerijaid on üsna raske tuvastada, oleme teinud sellise muudatuse, et olukorda kuidagigi ohjata,” põhjendas Markii.