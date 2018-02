Looduskaitseala loomise vastu kogutakse allkirju

Petitsioonis märgitakse muuhulgas, et kavandatava ala rajamine oleks põhjendamatu ja piiraks kohalikku elu ülemäära. Nimetatud on näiteks asjaolud, et piirkonna loodusväärtused on juba praegu kaitstud, ala moodustamise põhjendused on nõrgad ning keelud põhinevad ametnike arvamusel ja hinnangutel, mitte uuringutel.

Allkirjade kogumise algatas MTÜ Tõstamaa Seltsi juhatuse liige Enn Martson, kes ütles, et mõeldud on inimestelegi, kes internetis ei käi: seega saab Tõstamaa poes toetusallkirju anda käsikirjalisele pöördumisele.

"Arvuliselt ei ole eesmärke seadnud, eks me näe palju toetust saame," avaldas Martson ja lisas, et enne 26. veebruari saadetakse allkirjastatud pöördumised ka keskkonnaametile.

Keskkonnaameti esindaja on Pärnu Postimehele öelnud, et senine kriitika kaitseala loomise kohta ei ole põhjendatud. Kaitse planeerimise spetsialisti Kätlin Kure selgituse kohaselt kehtivad mitmel alal piirangud praegugi ja ameti on arvestanud asustusega. Keskkonnaametiga kooskõlas oleks mujal keelatud tegevus asustatud aladel siiski lubatud.