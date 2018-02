Pärnu jalgpalliklubi alistas meistriliiga meeskonna

Algaval hooajal kahe liigaastme võrra madalamal mängivalt meeskonnalt lüüasaamine tegi kõrgliiga mehed mõtlikuks. “Ma loodan, et see kaotus annab meie mängijatele mõtteainet ja selgust, et hooaeg tuleb raske,” lausus saarlaste peatreener Jan Važinski klubi kodulehe vahendusel. “Siiani läks meil kõik libedalt."