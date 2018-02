Vastlanädal – see on lõbus talve ärasaatmine kevadsoojuse ootamisega. Traditsiooniliselt olid püha peaatribuudid õlenukk, mängud, saanisõit, guljanje (vabaõhupidu) ja loomulikult pannkoogid – need sümboliseerisid päikest, mis pikendades päevi säras üha eredamalt.