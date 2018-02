Piltuudis: vallikraavi jääl vedeleb hulk kirju

"Pärnu vallikraavi lahtikäiva silla all jääl on hulgaliselt kirju ja ümbrikke. Neil küll puuduvad margid, kuid aadressid on erinevad," seletas Pärnumaalane Triin Lillemets.

Eesti Posti meediasuhete juht Mattias Kaiv teatas, et ettevõtte Pärnu jaotuskeskuse töötajad käisid kohapeal uurimas ja selgus, et praegu ei õnnestu kirju kätte saada, kuna need on juba mõnesentimeetise jääkihi all ja jääle minna on ohtlik.

Meediasuhete juht lisas, et kuna kirjadel puuduvad margid, võib arvata, et need on sinna jõudnud mõne kliendi käest. "Kirjakastist või kirjakandja käest tulnud kirjad oleksid juba margistatud," täpsustas ta.

Kaiv lausus, et kui võimalik, viiakse saadetised postkontorisse ja soovi korral saab kirja eest maksta saaja. Kirja kohalejõudmisest teatatakse talle. Küll arvas ta, et praegusel juhul, kui kirjad on mitu päeva olnud talvise ilma meelevallas, on see variant kaheldav. "Loodame siiski, et kellegi oluline sõnum või südamlik soov sinna kaduma ei läinud," ütles ta.