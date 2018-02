See oli Karlsonil viies kord läbida täispikkuses Eesti kuulsaim suusasõit. Karlsoni progress avaldab muljet: 357., 221., 70., 25. ja nüüd kaheksas koht. Mis siis veel järgmine aasta saab? “Tänavuse aasta koht on nii kõva, et kui seda sooviks üle sõita, peaks vist professionaalseks suusatajaks hakkama,” naeris 22aastane sportlane.