Muuseumi loeng valgustab Eesti Vabariigi sünnilugu

21.–24. veebruarini 2018 koostati vabariigi iseseisvus­manifest, kuulutati see avalikult välja ja tegutsema asus Ajutine Valitsus. Sellest on kirjutatud raamatuid ja koostatud dokumendikogumikke. Ometi on jäänud õhku küsimusi, mis seotud ühe päeva valimisega Eesti Vabariigi aastapäevaks.