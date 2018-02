Väiketootjad pööravad pilgu toitlustajatele

Kui Läänemaa OTT on kohalike seas menukas ning tavapäraselt vaid tunni kestva kauplemise jooksul saavad tootjad lahti tellitud kaubast ja varuks kaasa võetud toodetestki, peavad müüjad Pärnus tõdema, et mõnigi kord on suurim müügiringist saadud kasu meeleolukad kohtumised tuttavate kauplejatega.

Mätiku talumeierei perenaine ja võrgustiku üks eestvõtjaid Mirjam Pikkmets rääkis, et tarbijate huvi on võrreldes algusajaga tõepoolest natuke raugenud.

“Siiski saab meie tooteid linnas pidevalt­ kolmest müügikohast. Meil on ju Taluturg, Biomarket, Riiamarii. Tarbijale on see märksa mugavam, kui ei pea kellaaegu jälgima,” märkis ta. Pikkmets tõdes, et talutooteid leiab praegu poodidest rohkem kui OTTi algusajal.