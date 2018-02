Riik keeldus Pärnu ettepanekust osta uue kunsti muuseumi hoone

Ministeerium viitab oma vastuses Pärnu linnapeale Romek Kosenkraniusele, kes muuseumi palvet vahendas, et RKASi hinnangul on sihtasutuse pakutud ostuhind turuhinnast oluliselt kõrgem ja muudki ettepanekus sisalduvad arvud ülepakutud.

Samuti on planeeritud investeeringute vajadus kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks kolmandiku võrra kõrgem kui äriplaanis välja toodud eeldus. Peale selle on hilisemate halduskulude osa RKASi hinnangul äriplaanis kolm korda alahinnatud ja majutuse äritulude osa ligemale kolmandiku võrra ülehinnatud.

"Analüüsi tegija hinnang äriplaanis seatud eesmärgile „Olla aastal 2020 parima hinna-kvaliteedi suhtega külaliskorter-hotell Pärnu linnas“ oli, et see tegevus ei peaks olema riigi rahastatud, kuna Pärnu majutusturul on täiesti toimiv konkurents olemas. Lisada saab veel seda, et kui nimetatud äriplaanis toodud numbrilised näitajad on realistlikud, ei ilmneks äriplaanist turutõrget ja nimetatud plaani võiks ellu viia erasektor ilma riigi sekkumiseta," seisab kultuuriministeeriumi vastuses Pärnu linnale.