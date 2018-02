"Maraton EV 100" kutsub virtuaaljooksule

"Maraton EV 100" toimub võidupüha eel, 22. juunil ja ootab starti arvukalt pikamaajooksuhuvilisi. Peale klassikalise maratoni ja poolmaratoni ning lastejooksude üllatab korraldusmeeskond Eestis harukordse virtuaaljooksu ehk e-maratoniga.

Kõik see tähendab, et üritusest osalemiseks ei pea ilmtingimata Pärnusse sõitma, sest startida saab igal pool ja osalejale sobival ajal kõikjal maailmas. Joosta on võimalik 21. juuni südaööst 22. juuni keskööni. Kavva kuulub nii maraton kui poolmaraton.

Teha pole vaja muud kui jooksu lõppedes oma aktiivsusmonitori või -äpi logi salvestada ja see Kahe Silla klubile kinnituseks saata. Kes soovib, läbib distantsi kas või jõusaali või kodusel trenažööril. Keelatud pole käimine-kepikõndki.

Kahe Silla klubi spordiürituste peakorraldaja Vahur Mäe andmeil on pärnakad esimesed, kes klassikaliste rahvaürituste korraldajana virtuaaljooksu kavva toovad. "E-maraton on mitmeski mõttes eriline. Katsetame oma teisigi jookse silmas pidades, kuidas virtuaaljooksul läheb, ja anname võimaluse neile, kel mingil põhjusel ei saa Pärnusse jooksumelu nautima tulla," rääkis Mäe. "Kindlasti on hulk välismaal elavaid eestlasi, kes nüüd juubelist väga konkreetselt moel osa saavad. Muidugi jäädakse sel juhul ilma vabariigi sünnimaakonnas üritusega kaasnevast melust, rikkalikust rajateenindusest, jooksusärgist ja õlatundest."

Peale selle annetab iga e-maratonil osaleja stardimaksust kolm eurot olümpialootuse kanuusõitja Joosep Karlsoni ettevalmistuse toetuseks. "Joosep on Pärnu juurtega andekas noorsportlane, kes võimalusel Kahe Silla klubi jooksudest ikka osa võtab. Nii arvasimegi, et aitame kanuumeest teekonnal Tokyo olümpiamängudele. Usun, et igale osalejale on meeldiv teadmine, et tema väikesest panusest aidatakse talendikaid noori," selgitas Mäe.