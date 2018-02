Siiri Erala: Kui müüja tungib tuppa ...

Hetk pärast seda, kui noormees üle meie kodu­läve pääses, oli selge, et katsekliendijutt oli puhas jama. Esitlus algas. Kõigepealt küsitlus, mille sihiks näis olevat meie ostujõu kaardistamine: kelle käes on rahakott ja kui palju seal krabisevat olla võiks. Mille muu tõttu pärida pereliikmete eriala ja töökohta?

Mõistan, et padueestlaslik lähenemine müügile ehk oodata, käed süles ja suu lukus, et keegi ise taipab tulla sinu kaupa ostma, ei too edu. Ometi on nii eelpool kui tänase lehe uudisloos “Palju õnne, olete võitnud kodupuhastuse!” kirjeldatud juhtumid agressiivse ja ebaeetilise tegutsemise näited, kus müüja läks selgelt üle piiri. Selline käitumine on lubamatu.