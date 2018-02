Veinimõis elustab vabrikandi suvelossi

“Tallinna inimestele sattus tee peale ette selline maja, meie jaoks tuligi ta City 24st, ei olnud ühtegi tuttavat või see koht meile teada,” räägib Raili Hein, kes kolme lapse ja mehega siin külas kannad tugevalt maha vajutas ega kahetse otsust silmapilkugi.

Raili on mitme veinikonkursi võitjate hulgas. Ta tahtis hakata veinidega rohkem tegelema, kui pealinna tööelu ja tingimused lubasid. Heina pere otsis maakohta, kuni eiras põhi­mõtet, et see olgu Tallinnale 100 kilomeetrist lähemal.