Paigamälu hoiavad põlvkonnad

Võõrale on Allikukivi mõne maja ja bussipeatusega riigimaantee äärne koht, kust enamasti tuhisetakse läbi piirkiiruse märke eirates. Ent ligemale 130 inimesele on see kodupaik, kus juured põlvkondi pidi tugevalt mullas nagu tammel. Siit alustasime oma külalugude sarja­ ja siin paneme ka punkti. Mööndusega, et tollal rääkisime Väljakülast, mida ürikutes on esmamainitud 1560. aastal. Välja­küla jookseb piki Alevi teed Allikukiviga kokku sedasi, et arvame sellesse Ivo Jürgensoni, keda kui metsaveotraktorite ehitajat tutvustasime sarja avaloos ja kellele nüüd ütlesime jälle tere.