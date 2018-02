Lehm lüpsab rahakotti üha kõhnemaks

Moodsas laudas ei küüruta lüpsja enam lehma all ja andmed piima omadustest jooksevad otse arvutisse.

Piimakarjapidajatele on talvekuud tootmises kulukaimad, aga toorme hind langeb vastupidi varasemale, mil see suvega võrreldes oli just sügisest kevadeni kõige kõrgem.