Pärnaka eeltöö tõi jänkidele ajaloolise olümpiakulla

Sanderi sõnutsi ootas kogu USA tiim medalit juba mängude algusest. “Tegelikult tögasid meid juba päris paljud meeskonnad, et oleme olümpial ebaõnnestunud,” raportis pärnakas Lõuna-Koreast. “Täna oli meie viimane võimalus ja kogu personal valmistus selleks 101 protsenti.”

Sander ja Digginsi hooldemees tegelesid ainult sportlastele suuskade valimisega, teised alustasid katsesuuskade ettevalmistamist. “Minul oli Kikkaniga kokku lepitud, et tema täna suuski minuga ei testi, vaid tuleb staadionile ja teeb soojendussuuskadega ettevalmistuse,” rääkis Sander. “Valisime Kikkani treeneriga seitsme paari hulgast kaks paremat paari. Kaks seepärast, et iga vahetuse ajal peaksime staadionil suuski puhastama ja uue määrde alla panema, aga juhuks, kui me ei jõua, läheb Kikkan B-suusaga vahetust sõitma.”