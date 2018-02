Fotod: Rüütli tänav pidupäevaks purikavabaks

Linnavalitsuse korrakaitseteenistuse juhataja Reet Salmu kinnitusel on raad olukorrast teadlik ja probleemsete majade omanikke on teavitatud. "Oleme teadlikud ja jälgime. Alles eile käisime väljas ja tänagi käis vanemmenetleja purikakontrollis," teatas Salmu. "Eile käisime ukselt uksele, saime osa inimesi kätte ja juba poole tunni pärast tulid kõned tagasi, et purikad on eemaldatud."