“Eesti riigi 100 aastat” pole tuletis

Raamatute toimetamise ja väljaandmise eest vastutava Eesti Meedia kirjastuse Post Factum peatoimetaja Signe Siim ütles Postimehele antud usutluses, et sarja teosed moodustavad üldarusaadavas vormis esitatud kontsentraadi paljudel olulistel ja huvitavatel teemadel. Kui muidu on igale valdkonnale pühendatud üks umbes paarisajaküljeline raamat, siis riikluse 100 aastat ühte köitesse ei mahtunud.

Raamatusarja kolleegiumist helistati ja öeldi mulle, et peaksime Mardiga tegema ühe raamatu Eesti ajaloost. Tingimus oli, et olgu loetav ja rahvapärane. Mart kirjutas oma ja mina oma osad, siis vahetasime ja lugesime üksteise tekste, tõmbasime maha ja jälle vahetasime.

Raske öelda, sest Mart kirjutas kuni vabadussõja lõpuni, mina vabariigi aja. Mardil oli omakorda teine maailma­sõda ja metsavennad. Mart ütles, et tema kohe kindlasti ei kirjuta nüüdisaegset ajalugu. Ajaloolastena teame, et elusatest inimestest on kehv kirjutada, ajaleht on üks asi, aga ajalooraamat hoopis teine asi. Panin siis meie kaasaja loo põhja kokku ja Mart kohendas seda, sest mina pole ju poliitikas olnud ja täpselt neid taustajõude ei tea.