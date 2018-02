Sirgub viies põlvkond kalureid

Tarmol kiilus kõri kinni ja suust ei tulnud piiksugi. Rooli keeranud isa andis gaasi. Siis käis põmp! auto esimene ots vastu jääd ja põmp! tagumine. Masin oli õhupadja alla võtnud ja kuidagi üle prao lennanud. “Istusime natuke, siis tulime autost välja ja nägime, et jääpragu oli kaks korda­ niisama lai kui sõiduk pikk. See, et me sealt pääsesime, oli üks õnnelikumaid asju, mis mu elus juhtunud. Ainult karterikaitse läks lömmi,” rääkis Tarmo. Ta arvab, et kui isa oleks pidurdanud või püüdnud kõrvale keerata, sõitnuks nad jääprakku ja vajunuks koos autoga põhja.