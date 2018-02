Galerii: vaadake, kuidas "EV 100" kontsertaktuse külalised pidu nautisid

Kõnesid pidasid teiste seas president Kersti Kaljulaid ja Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, kes kinkis riigipeale kunstnik Leili Volli graafilise lehe, millel on kujutatud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti ettelugemist Pärnus.

Presidendile andsid samas sümboolse kingituse üle SA Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liige Merike Lang ja arendusdirektor Evelin Värk. See on rahva ühistööna valminud 100meetrine vaip, kuhu on jäädvustatud kudujate nimed.