Suvel 100aastaseks saav Rosalie Null koob ikka veel sokki

7–8aastaselt käis Null loomadega karjas. Lehmi tuli valvata nii ööl kui päeval, sest aeda polnud ümber. "Ta oli olnud paljajalu ja kui lehm oli pissinud, siis ta läinud kohe sinna sooja pissi sisse. Mis sa teed, kui jalgel oli külm?" rääkis Tarkin. Jalas olid tüdrukul siis ainult riidepätid (tihedalt läbinõelutud riidest või nöörist tallaga pastlataolised tööjalatsid, A. K.). Need said aga märjaks, sest kaste oli maas," selgitas Tarkin. "Eks see ole ta varvastele liiga teinud, nüüd need valutavad."