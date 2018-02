Silvia Paluoja: Lätti sõitnud rahvas: Valitsus vaadaku peeglisse

Vahva sõdur Švejki ütlemise järgi kukub see valitsus, mis õlle­ hinda tõstab. Kuid kõnealusel juhul ei ole küsimus üksnes õlle­ hinnas, vaid selleski, et lõunapiiriäärsete külade kauakestnud kohalikud poed on alkoralli pärast pidanud ukse kinni panema ja personali töötukassasse saatma.