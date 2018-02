Juhtkiri: Presidendi ja meie mõtted

Presidendi aastapäevakõnet on alati mõtet üle lugeda. Tänavust seda enam, sest esimest korda on riigipea selge sõnaga öelnud, et kõne tuum on need ootused, küsimused, rõõmud, mured ja mõtted, mida Eesti inimesed on riigipeaga ringsõitude ajal jaganud. Sisuliselt oli see kõne ühistöö ja kui keegi on seda kommentaarides võtnud juba maani materdada, võiks hoogu pidada.