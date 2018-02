Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld on veendunud, et elu Eestis saab paremaks minna vaid siis, kui loobume ajast ja arust tõekspidamistest, mis puudutavad armastust ja naisi-mehi. "Kes lööb, see armastab" ja "Armastus teeb haiget" tuleb heita prügikasti!