Kaspar Kokk: Etteheide on arusaamatu

Tartus elav, kuid töö tõttu AS Pärnu Sadama nõukogus Pärnuga tihedalt seotud Kaspar Kokale võib ette heita, et Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Tartu piirkonna juhina on ta mõjutatud erahuvist, olles vastu metsatöötlejate kavale rajada Emajõe äärde puidurafineerimise tehas. Kui võimas puitu töötlev ettevõte kahandab Pärnu sadama kaubakäivet, ei saa see meeldida sadama nõukogu liikmele, kes on koalitsioonierakonna piirkonnajuhina ühtlasi mõjukas poliitik. Ent tehas vajab poliitikute heakskiitu.