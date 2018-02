Hea töökoha pärast ei pea Tallinna kolima

Paindlik töökorraldus ei tähenda üksnes kodus või kaugtöökeskustes töötamist. Swedbanki, Eesti Meedia ja teiste Pärnu ettevõtete kohalikes kontorites on hulk inimesi, kelle juht või enamik meeskonnast asub kusagil mujal.

Swedbank hakkas kaks aastat tagasi­ soosima väljaspool Tallinna töötamist. Nüüd on pangal Eesti eri linnades juba 218 töötajat, kes pole seotud kohalike klientide teenindamisega. Pärnus on neid 19, kellest kümme võeti tööle eelmisel aastal. Swed­banki keskmine palk on 2021 eurot.