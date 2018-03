Kodumajutajad ajavad ühistud tagajalgele

Kodumajutaja märkis, et suurte korrusmajade rahvas üldjuhul ei teagi, kellele sealsed korterid kuuluvad ja mis otstarbel neid kasutatakse. “Ükskord pandi minu korteri uksele kiri, et kutsuvad politsei, kui nii palju­ laamendan ja minu lapsed edaspidigi kisavad ja trambivad,” meenutas pärnakas, rõhutades, et tal polegi­ ju lapsi. Tegemist oli hoopis Soome perega.