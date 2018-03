Fortumi kateldesse läheb 24 rekatäit haket ööpäevas

Pärnus Niidu tänavas on soojatootmise süda, mille tukseid jälgib Fortum Eesti AS Pärnu tootmise ja jaotuse juht Marko Reigo.

Arktilisest külmast sooja tuppa, põsed hõõgvel, jõudnu ei tarvitse mõelda, et Pärnu Fortumi katlad ampsavad selleks ööpäevas 24 rekatäit puiduhaket ja puidutöötlemisjääkide varu peab olema. Haket varub Fortum Eesti AS Pärnu koostootmisjaam peamiselt koduriigist, aga veidi lõunanaabrite juurest Lätistki arvestusega, et mõistliku hinnaga transport jääb 100 kilomeetri ringi.