Pärnu: Kaitseala ei ole sellisel kujul mõistlik

Kosenkraniuse ütlust mööda on kogemus näidanud, et looduskaitsealade piirangud on üsna karmid ja pärast kehtestamist on neid pea võimatu kaotada. Sestap leiab ta, et kõikide kaitsealade loomist tuleb hoolikalt kaaluda ja piiranguid seades arvestada kohalike elanikega.