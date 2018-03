Käre külm sunnib müüjaid jopet kandma

Käre pakane ei ole tegelikult veel meieni jõudnud ja õues on vaevalt 20 miinuskraadi. Paraku on juba kergema külma puhul just selline mõne Pärnu poe müüja argipäev, mille üle aga avalikult kurta ei taheta, kuna kardetakse töökohast ilma jääda.

Pärnu Postimees käis linna mitmes kaupluses uurimas, kas ja kuidas külmad ilmad on müüjate töökeskkonda mõjutanud. Selgus, et kui paljud poed suudavad pehmete talve­ilmadega sisetemperatuuri 19–23 kraadi vahel hoida, peavad mõne asutuse müüjad leppima kuni kümnekraadises ruumis töötamisega.

Põhjendusi selleks toodi seinast seina. Kui üks poepidaja ütles, et Pärnu Postimees võiks anda raha, siis soojustaks ta maja ära, selgitas teine, et kuigi majas on mitu soojuspumpa, ei ole need öösiti turvalisuse kaalutlustel sisse lülitatud. Seetõttu on kauplusepidaja sõnutsi välja pandud silt, millega palutakse klientidelt hommikutundide jaheduse pärast vabandust.