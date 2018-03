Kalevipoja maadel ehitavad külamehed metsakombaine

Noore metsa hooldaja on poolteist meetrit lai, kaalub kahe ja poole tonni ringis, kui traktoristi kilod sisse arvata, ja jõuab tunnis lõigata paar tihumeetrit peenikest metsa. Suurte firmade suurte harvesteridega võrreldes on Kikepera metsas, Kalevipoja maadel töötav saaglõikur lausa lapsuke ega jäta pinnasesse roopaid. Kabiinil on Põhja-Pärnumaa vallas registreeritud OÜ Eraraie mark ja MTÜ Ühinenud Metsaomanike nõustaja Tiit Kosenkraniuse fliisil ilutseb kiri Usewood. See metsatraktori nimi on kokku pandud soomlasest masinaehitaja Useniuse perenimest inglispärase liitega “wood”.