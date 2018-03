Autor: Ausamba valmimine oli metsik närvide kulu

Vahepeal kõrgus ausammas Saaremaal Sutu külas Marguse koduõuel. Tõsi, see oli papist makett, aga siiski õiges mõõtkavas, et saaks passitada kirjade suurust. Tuligi välja, et esialgu kavandatud tähed jäänuks kribud. Vinklist välja lõigatud inimfiguurgi paistis pärast kõrguse lisamist koomiliselt kõhn. “Ta oli niivõrd sale nagu nälginud inimene. Siis joonistasin täiesti uue figuuri ja sai talle jõudu juurde antud,” seletas kunstnik, kui tihe­ töö läks lahti pärast seda, kui tema­ kavand oli võitjaks valitud.

Ausamba põhiidee jäi samaks, et nendestsamadest tükkidest, mis plaadi seest välja lõigati, pandi tahapoole kokku inimfiguur. “Materjal on väga säästlikult ära kasutatud, sest see on hirmkallis,” rääkis autor.