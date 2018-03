Superstaarisaate võitja teeb Eesti Laulul comeback’i

Kui aasta tagasi tegi Rändvee Eesti Laulul comeback`i, kui saavutas oma looga "This Love" konkursil kolmanda koha, siis tänavu on ta laval konkursiväliselt.

Sel laupäeval tuleb Eesti Laulu finaalis ja päevases peaproovis esmaettekandele Rändvee vastne singel "Falling in love with you", mis on kirjutatud koos Paal Pilleri ja Bert Prikenfeldiga.