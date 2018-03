Hollandlased soovivad Jaansoni raja äärde korrusmaju

Rääma tn 15a, 17 ja 19 kinnistu detailplaneeringu eesmärk on rajada nimetatud kinnistutele kolme kuni viiekorruselised hooned. Hoonete täpne suurus ja arv peaks selguma edasise menetluse käigus.

Volikogu liikmed tundsid tänasel istungil muret parkimiskohtade, liikluskoormuse ja jõe läheduse üle.

Eelnõud tutvustanud abilinnapea Rainer Aavik pidi korduvalt volikogu liikmete tähelepanu juhtima asjaolule, et tegemist on alles detailplaneeringu algatamisega, mistõttu pole veel võimalik täpselt öelda, kuidas hooned paiknevad või mitmele elanikule need katust hakkavad pakkuma. „See, kuidas hoonete kolmas või viies korrus võiks välja näha, selgub alles hiljem,“ rõhutas ta.

Seoses sellega, et jõe voolusängi tõttu on jõgi paremkalda pool sügavam, on piirkonnas ka suurem lihkeohtlikkus. Aavik selgitas, et seetõttu on vajalikud veel nõlva stabiilsuse arvutused.

Kinnistu naabruses elav volikogu liige Ago Kalmer oli detailplaneeringule vastu, sest tema hinnangul piisanuks praegu kinnistutel kehtivast planeeringust. „See on juba neljas omanik, kes seal detailplaneeringut algatab,“ ütles ta kõnepuldis. „Teadaolevalt on masinatehase planeering vaidlustatud kohtus, kui see planeering läbi läheb, siis pole välistatud, et seegi vaidlustatakse,“ kostis Kalmer.

Volikogu otsustas siiski lubada detailplaneeringuga algust teha: planeeringu algatamise vastu oli viis volikogu liiget.