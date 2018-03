Valter Parve: Helged hetked ja juubelitunne

Ma ei ole asjatundja, et hinnata lavastuse ideed ja teostust, aga saan aru sellest, kuidas nähtu minule mõjus. Pidulikku tunnet ei tulnud. Viga võib olla minus või pigem on asi petetud ootustes: tahtsin ju näha midagi helget, midagi sellist, mis rahvast ühendab. Muidugi, viha võib ka ühendada. Põhjus näiteks lageraie Eesti metsades ja see langetustraktorite tapatöö oli filmis päris mõjusalt edasi antud, see tähendab, et tekitas tundeid.