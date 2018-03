Uuslavastus muugib lahti unistuste ja armastuse olemuse

Selles maailmas ei ole midagi püsivat. Kõik muutub igal hetkel, ainult­ me ei märka seda­ kunagi – selles on meie probleem. Mõtleme, et kõik ümberringi on muutumatu, ja ehitame sellele oma elu. Püüame kinni hoida sellest, millega oleme harjunud ja mis näib igavesti eksisteerivat.