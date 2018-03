Kiirreageerijate juht: Üksus ei saa olla kolhoos

Jaanuaris alanud kuuajane treening möödus suhteliselt edukalt, periood oli intensiivne ja päevad pikad. Oleme juba täitnud ülesandeid, milleks üksus ellu kutsuti. Need juhtumid on seotud kriminaalpolitsei abistamisega, kuritegudes kahtlustatavate kinnipidamisega. Neid kordi võib küll ühe käe jooksul üles lugeda, kuid me alles lõpetasime väljaõppe. Mõne nädala jooksul on mehed saanud kasutada sisuliselt kõiki oskusi, mida väljaõppes omandasime, ja tagasiside meie tegemistele on olnud enamikus positiivne.