Plikatirtsust teatrilavastaja ja seelikus mees

Viidas tunnistas, et tahtis uudist kuuldes hüpata ja lausa röökida. “Vau, et sellist asja ka märgatakse!” avaldas Viidas rõõmu selle üle, et kergemat meelelahutustki märgatakse. Lavastuse saamisloost meenutas ta seda, et tahtis teha Eesti klassikat, kuid veidi nihkes. Sooviga leida vanas materjalis üles see teravus ja kirg, millega seda kunagi võidi teha­. Koidula tekstidel on lavastaja sõnutsi väga hea dramaturgia ja need on väga hea keeletunnetuse pealt kirjutatud, mida nüüdisaegse materjali kohta väga tihti ei saa öelda. “Nad pärinevad ajast, mil ka näitekirjandus oli kirjandus,” mõtiskles Viidas.