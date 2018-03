Video ja galerii: tuisk vähendas Munalaiu–Manija mitteametlikul jääteel liiklust

Nagu Munalaiu sadama töötaja täna kella 15 aegu ütles, pole täna keegi sadama juures siiski autoga üle jää läinud. „Saanidega käivad,“ lausus naine, kes ei soovinud oma nime lehes näha. „Nad vahepeal käisid autodega tagantpoolt madaliku pealt läbi, aga täna pole keegi liikunud. Tuiskab ju. Auto jääb lumme kinni.“

Pealegi pole täis tuisanud jääl näha, mis on selle all.

Proua märkis, et küll oli jääl näha liikumas rohkem sõidukeid, kui ta eelmise nädala kolmapäeval viimati tööl oli. Sadamatöötaja sõnutsi liiklevad autoga Munalaiu ja Manija vahet enamasti kohalikud. „Nad teavad, kus on madalikud, kus vesi hakkab kõige varem külmetama,“ selgitas ta.

Kalurid on jääl sõitmiseks sobivad kohad äragi märgistanud, kuid naine arvas, et neid pole tuisu tõttu enam näha.

Inimesed käivad ikka ja jälle sadamahoonest pärimas, kas viimasel ajal on autoga üle jää mindud ja kas see ikka kannab. „Meie ütleme, et ei tohi minna,“ kinnitas proua. „Eks see ole siis oma riski peal. Kätt ei saa ju ette panna. Kui ikka lähevad, siis lähevad.“

Järele mõtlema kutsub sadamas inimesi silt, mis teatab, et jääle minnakse omal vastutusel. „Arvan, et see pandi pärast seda õnnetust,“ sõnas sadamatöötaja.

Järsku saabus maasturiga Manijalt Munalaidu kohalik hõljukijuht. „Ja teil on plaanis autoga üle minna või?“ päris randa pargitud autot näinud mees ajakirjanikelt, kui oli sadamatöötajaga ametijutu ära ajanud. „Ei maksa praegu minna, jäljed on täis tuisanud ja mõnes kohas võib läbi vajuda!“

„Kui kohe lähete, on jäljed veel ees,“ lisas töötaja, rõhutades, et kindlasti ei tohiks sõita merepõhjas olevatele kividele. „Jää on muidu paks. Ja lumelabidas kindlasti kaasa!“

„Vesi on praegu nii madal, et jää on tekkinud kivide peale,“ täpsustas sadamatöötaja. „Seal on kõik tühi. Ja kui sinna peale sõidad, vajudki läbi.“

Ametlikku jääteed pole Munalaiu ja Manija vahel kunagi olnud. Sellegipoolest on sealseid olusid tundvad kohalikud sõitnud külmade ilmadega alati mandri ja saare vahet mitteametlikku rada pidi.

Lao–Kihnu jääluure algas eile. Homme peaks selguma, kas mandrilt hakkab Kihnu viima ametlik jäätee.