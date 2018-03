Eesti Laulu finaalist Surju rahvamaja lavale

DJ Tuff Lady on Templi DJ-kooli kasvandik, kes on plaate keerutanud nüüdseks juba pool aastat ja muu hulgas üles astunud Karussellis, Forward Space’is ja Romanticu baaris. “Ta mängib elektroonilist muusikat, aga natuke naiselikumat ja pehmemat poolt,” selgitas Isand. Indie, new disco, industriaal – need on žanrid, mida DJ Tuff Lady kuulata pakub.