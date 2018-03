Pärnus selgusid esimesed Eesti koolide sulgpallimeistrid

Gümnasistide hulgas parima tulemuse saanud mitmekordne Eesti noortemeister Marcus Lõo rõhutas, et kodukooli on alati hea esindada. „Eriti tore on kooli eest võistelda oma spordialal – sulgpallis,“ sõnas ta, lisades, et koolidevaheline vastasseis mõjus võistluse atmosfäärile hästi ja tegi võistluse huvitavaks.