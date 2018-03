Endel Mäemets: Miks reklaamida odavat alkoholi?

Silvia Paluoja artiklit lugedes jääb arusaamatuks, miks teha maakonnalehes reklaami Läti odavale alkoholile (“pooleliitrise õlle võid osta 59 sendiga”). Kas on veel keegi, kes seda ei tea? Kas mure on sellepärast, et kõik eestlased veel ei käigi viinarallil? Kas eestlased joovad veel vähe?