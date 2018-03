Lõppev nädal kulges Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva järel- ja ilma mõttes külmalaines. Unustatud on need kommentaatorid, kes esimese soojaga tõttasid presidendi aastapäevakõnet sisutühjaks tembeldama, jättes tähele panemata sõnad, et riigipea pani kõne kokku neist mõtetest-muredest, mida inimesed olid Eesti ringisõitude ajal temaga jaganud.