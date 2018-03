Sirle Matt: Lastel on kurb ja häbi

Sel põhjusel ei ole igaühe enda asi, kui palju ta õlut ja viina joob. See oli ka minu asi, kui palju minu isa jõi. Ema muidugi kaitses mind sellega, et me ära läksime, aga oleksin tahtnud, et teised inimesed oleksid mind kaitsnud: isa käitumise hukka mõistnud. Äkki ta oleks aru saanud, ehk oleks midagi muutunud?