Galerii: sündis Eesti korteriühistute vabariik

Praegu on Eestis 22 625 korteriühistut, neist umbes 10 000 tekkis juurde uue seaduse jõustumisega. "Enamik eestimaalasi elab korteriühistutes. Enamik riigi energiast tarbitakse korteriühistutes ja korteriühistud on kõige suurem mittetulundusühingute valdkond," rääkis Jaadla.

Tõvevoodis linnapea Romek Kosenkraniuse asemel kõneles kokkutulnutele abilinnapea Rainer Aavik, kes andis korteriühistute juhtidele ülevaate, millised plaanid on linnavalitsusel korteriühistutega. Kahepoolsetes suhetes on samuti uus olukord, sest haldusreformiga suurenenud Pärnule lisandus üksjagu korteriühistuid. EKÜLi Pärnu esinduse juhataja Anne Betker ütles Pärnu Postimehe pärimise peale, et muutused on niivõrd värsked ja nad isegi ei oska täpselt öelda, kui palju on Pärnus ja Pärnumaal korteriühistuid.