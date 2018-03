Jüri Ratas kuulutas esimesena, et Keskerakond paneb valimisvankri ette pensionid.

Millest kujuneb eelseisvate riigi­kogu valimiste peateema? See küsimus on nii mul kui mitmel­ teisel ajakirjanikul juba üle huulte tulnud. Keskerakond on esimene, kes fookuse väga selgelt paika pani: pension.