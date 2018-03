Valter Parve: Naljakas juubel

Riigi 100. sünnipäev on nii pidulik sündmus, et selle tähistamise ajal ei tohiks isegi rohi kasvada. Ja ega see vist kasvagi eriti. Vastupidi on muidugi samuti õige: liigse pidulikkusega võib vindi üle keerata ja sellest sant maik suhu jääda. Huumor, pilge, satiir, iroonia võiksid olla need abimehed, mis igasuguse ülepingutamise siiski vastuvõetavaks muudavad.