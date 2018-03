Kärpuk: Aeglasemalt püha eesmärgi poole

“Omavalitsused on huvitatud ühtsest soodsast piletihinnast. Mitte nii, et maaliinidel sõidetakse tasuta ja linnas makstakse täishinda. Ühtse piletihinna ettepanekuga läheme 20. märtsil PÜTKi üldkoosolekule ja kui see mõte heaks kiidetakse, esitame selle ministeeriumile,” rääkis PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk.